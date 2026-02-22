Gli affari di famiglia tra Netanyahu e i Kushner | dalle notti nella cameretta di Jared all’idea della Nuova Gaza

Jared Kushner si occupa attualmente dei negoziati sulla guerra in Ucraina, dopo aver gestito questioni di famiglia con Netanyahu. La sua vicinanza ai Kushner è nota, così come le discussioni sulle strategie politiche nella regione. In passato, Kushner ha trascorso molte notti nella cameretta di Jared, un dettaglio che rivela il suo coinvolgimento personale nelle questioni di potere. La questione della “Nuova Gaza” continua a dominare le conversazioni tra gli esperti.

In questi giorni, in queste settimane, Jared Kushner è impegnato soprattutto nei negoziati sulla guerra in Ucraina. La sua attenzione, il suo lavoro sono però ancora concentrati su Gaza – o meglio, sulla “Nuova Gaza”, come l’ha chiamata recentemente, presentando a Davos il piano per trasformare la Striscia martoriata dalla guerra e da migliaia di morti in un incubatore di progetti e guadagni milionari: grattacieli e loft, piattaforme petrolifere offshore, zone industriali avanzate e tranquilli quartieri residenziali circondati da parchi. Del resto è soprattutto lì, in Medio Oriente, che si collocano gli interessi presenti e futuri del genero di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Grattacieli futuristici e aree residenziali: Jared Kushner mostra le slide con il piano per la Nuova GazaDurante l'evento di Davos, Jared Kushner ha presentato il piano per la ricostruzione di Gaza, illustrando proposte di sviluppo urbano, tra cui grattacieli futuristici e nuove infrastrutture.

La New Gaza di Kushner tra grattacieli e spiaggeLa proposta di Jared Kushner per la nuova Gaza prevede un progetto di riqualificazione urbana che include grattacieli e aree costiere, con un investimento di circa 25 miliardi di dollari.

