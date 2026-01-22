Grattacieli futuristici e aree residenziali | Jared Kushner mostra le slide con il piano per la Nuova Gaza

Durante l'evento di Davos, Jared Kushner ha presentato il piano per la ricostruzione di Gaza, illustrando proposte di sviluppo urbano, tra cui grattacieli futuristici e nuove infrastrutture. Il progetto mira a trasformare la regione, duramente colpita da conflitti, in un centro di turismo e commercio, contribuendo alla ricostruzione e alla stabilità della zona.

“Ci siamo detti: pianifichiamo un castrofico successo “. Così Jared Kushner, intervenuto sul palco di Davos dopo che il suocero Donald Trump ha firmato la fondazione del Board of Peace, ha commentato l’immagine della ‘ new Gaza ‘, compresi grattacieli futuristici sul lungomare per il “turismo costiero”, hub di trasporti e infrastrutture energetiche, da ricostruire sulle macerie della distruzione provocata da oltre due anni di bombardamenti e raid israeliani che hanno raso al suolo la Striscia di Gaza e provocato oltre 70mila morti. “La pace è diversa da un accordo d’affari perché devi cambiare una mentalità”, ha aggiunto il finanziere e immobiliarista finanziario, fondatore di Affinity Partner, che, con ingenti finanziamenti del fondo sovrano saudita, gestisce affari in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Davos Kushner mostra mappa "New Gaza"Durante il Forum di Davos, Jared Kushner, consigliere e genero dell'ex presidente Trump, ha presentato una mappa del progetto di ricostruzione della Striscia di Gaza.

