La New Gaza di Kushner tra grattacieli e spiagge

La proposta di Jared Kushner per la nuova Gaza prevede un progetto di riqualificazione urbana che include grattacieli e aree costiere, con un investimento di circa 25 miliardi di dollari. L’obiettivo è sviluppare un centro urbano moderno e funzionale, con tempi di realizzazione stimati in tre anni. La proposta mira a promuovere opportunità economiche e migliorare le condizioni di vita nella regione.

La New Gaza di Jared Kushner avrà grattacieli e spiagge. Sarà pronta in tre anni e costerà 25 miliardi di dollari. Ma in dieci anni il reddito medio per famiglia toccherà i 13 mila dollari, ci sarà piena occupazione e opportunità per tutti. Il genero di Donald Trump non ha incarichi ufficiali. Eppure proprio lui ha presentato il piano per la “nuova Gaza” ieri a Davos. Un masterplan scintillante con torri vista Mediterraneo, reti elettriche ottimizzate con l’intelligenza artificiale, treni ad alta velocità. Si comincia da Rafah, la città del sud rasa al suolo dall’esercito israeliano. La Nuova Gaza di Jared Kushner.🔗 Leggi su Open.online

Grattacieli futuristici e aree residenziali: Jared Kushner mostra le slide con il piano per la Nuova GazaDurante l'evento di Davos, Jared Kushner ha presentato il piano per la ricostruzione di Gaza, illustrando proposte di sviluppo urbano, tra cui grattacieli futuristici e nuove infrastrutture.

