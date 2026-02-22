Giustizia | Nordio punta al voto riforma blindata e due CSM

Il ministro Carlo Nordio ha dichiarato che il governo punta al voto e alla conferma della riforma della giustizia, motivando questa scelta con la volontà di consolidare le modifiche avviate. La decisione nasce dall’intenzione di rafforzare i meccanismi interni dei vertici giudiziari, tra cui il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura. Nordio ha anche precisato che le proposte di modifica saranno portate avanti senza esitazioni fino alla fine della legislatura.

Il ministro Carlo Nordio ha espresso ottimismo sull'esito del referendum costituzionale sulla giustizia, sottolineando come un voto favorevole rappresenterebbe il compimento di un percorso riformatore avviato da tempo e che il governo Meloni proseguirà la sua azione fino alla scadenza naturale della legislatura. La riforma, al centro del dibattito, mira a modificare l'assetto del sistema giudiziario italiano, con particolare riferimento alla separazione delle carriere tra magistrati. La sala gremita del palazzo della Racchetta a Ferrara ha ospitato un evento a sostegno del 'sì' al referendum, testimoniando un ampio coinvolgimento trasversale.

Giustizia al voto: Meloni sfida l’opposizione, riforma CSM sottoIl governo di Meloni ha deciso di approvare la riforma del CSM, sfidando l’opposizione che chiede di rinviare il voto.

Nordio rilancia la riforma della giustizia: "Il Csm non caccia i magistrati inadeguati"Il ministro Nordio riaccende il dibattito sulla giustizia, sottolineando la necessità di riforme che migliorino la responsabilità dei magistrati.

Giustizia, Nordio a Perugia: «Il Sì al referendum rende il giudice davvero terzo»Al Pavone il convegno per il Sì riforma. Nordio: «Separare le carriere è il naturale completamento del processo accusatorio»

Referendum, Nordio spiazza il No e chiama il Sì di sinistra: Noi sulla linea di Vassalli,...Ieri a Bologna, nel convegno organizzato da Fratelli d'Italia Non c'è sicurezza senza giustizia, ho intervistato i ministri Matteo Piantedosi (che proprio per l'edizione di ieri mattina aveva già ri

l ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica

Il Ministro #Nordio ha detto che i sostenitori del No al referendum sulla giustizia "hanno rifiutato" un incontro con me, "l'ANM ha rifiutato il confronto con me, l'ha rifiutato anche il Presidente del Comitato del No, perché non hanno argomenti. Io li sfido