Giustizia al voto | Sciacca e Agrigento nel cuore del referendum

Sciacca e Agrigento ospitano due eventi chiave sul referendum, motivati dalla crescente richiesta di trasparenza nella giustizia. Le comunità locali si mobilitano per coinvolgere i cittadini e stimolare il dibattito pubblico. In piazza si svolgono incontri e incontri pubblici, che attirano un gran numero di partecipanti. Le iniziative intendono sensibilizzare la popolazione sulla riforma e sui suoi possibili effetti. La partecipazione attiva si fa sentire nelle strade e nelle conversazioni quotidiane.

La Battaglia per la Giustizia: Sciacca e Agrigento al Centro del Dibattito sul Referendum. Il fine settimana si preannuncia denso di impegno civile in Sicilia, con due importanti iniziative dedicate al referendum sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Domani, 22 febbraio 2026, Sciacca e Agrigento ospiteranno incontri pubblici concepiti per fornire ai cittadini un quadro chiaro e completo delle implicazioni di questa riforma, in un momento cruciale per il futuro della giustizia italiana. L’iniziativa è fortemente promossa dal deputato del Movimento Cinque Stelle, Ida Carmina, che sottolinea la necessità di un dibattito aperto e informato prima della votazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum giustizia, bocciati emendamenti opposizioni: no al voto voto fuori sedeLa Camera ha respinto gli emendamenti delle opposizioni che chiedevano di permettere ai fuori sede di votare al prossimo referendum sulla riforma della giustizia.

Referendum giustizia, no del Tar al ricorso sulle date del votoIl Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei promotori del referendum sulla giustizia.

