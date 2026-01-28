Referendum giustizia no del Tar al ricorso sulle date del voto

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei promotori del referendum sulla giustizia. La corte ha confermato che le date delle votazioni, fissate per il 22 e 23 marzo dal Governo, restano in vigore. I promotori avevano chiesto di annullare quella decisione, ma la richiesta è stata negata. Ora si attende il voto degli italiani su questioni di legge molto discusse.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal comitato promotore della raccolta di firme per il referendum sulla giustizia, che chiedeva l'annullamento della decisione del Consiglio dei Ministri di fissare le votazioni per il 22 e 23 marzo. Nella sentenza, i giudici hanno sottolineato che «la pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga ad un precetto normativo primario chiaro . da un evento futuro ed incerto (l'ammissione del quesito referendario proposto dai promotori)», evidenziando come la normativa preveda una tempistica «certa e vincolante per lo svolgimento dei referendum costituzionali, anche al fine di evitare prolungati stati di incertezza sulla validità delle modifiche normative».

