Giovanni Malagò | Successo motivo di grande soddisfazione Roma? Le porte si possono riaprire

Giovanni Malagò ha annunciato che il successo delle Olimpiadi Invernali ha portato a miglioramenti concreti nelle strutture sportive di Milano e Cortina. La sua dichiarazione deriva dai risultati ottenuti e dalla risposta positiva di pubblico e atleti. Malagò ha anche sottolineato come questo traguardo possa aprire nuove opportunità per la candidatura di future edizioni. La sua valutazione si basa sui progressi fatti in vista di possibili eventi olimpici.

Giovanni Malagò, oggi nel ruolo di presidente della Fondazione Milano Cortina, nell’ultima conferenza stampa per quel che concerne le Olimpiadi Invernali ha rimarcato il successo di questa rassegna a cinque cerchi. E non solo, perché sono capitate cose che hanno reso palpabile la convinzione di un’organizzazione molto buona. Innanzitutto, il fatto che, come riportato dall’ANSA, Malagò ha dichiarato come all’ingresso dell’assemblea del CIO (riunitosi stamattina per degli adempimenti), sia arrivato un applauso con standing ovation, cosa che l’ex presidente CONI racconta così: “ Si sono alzati tutti in piedi, non mi sembra una cosa banale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Malagò: "Spero e penso che Goggia si stia tenendo le gare giuste per le Olimpiadi"

