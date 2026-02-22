Giornata del farmaco i ferraresi donano oltre 9mila confezioni | siamo sul podio in Italia

Durante la Giornata del farmaco, i cittadini di Ferrara hanno donato oltre 9.000 confezioni, dimostrando grande generosità. La causa di questa partecipazione è stata la crescente consapevolezza dell’importanza di sostenere le persone bisognose. I numeri registrati collocano la città tra le prime in Italia per quantità di farmaci raccolti. La partecipazione ha coinvolto molte associazioni locali, che hanno coordinato le donazioni nei punti di distribuzione.

Numeri in aumento per quanto riguarda il momento di solidarietà. Provincia leader in regione A Ferrara la 'Giornata di raccolta del Farmaco' si è confermata un'importante occasione di solidarietà e partecipazione civica e ha toccato picchi nei dati registrati: ancora una volta in costante ascesa. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico e patrocinata dal Comune, ha visto il coinvolgimento di cittadini, volontari, farmacie e realtà del territorio uniti da un obiettivo comune: garantire l'accesso alle cure alle persone e alle famiglie in condizione di fragilità economica.