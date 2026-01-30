Giornata di raccolta del farmaco a Ferrara fabbisogno di 11mila confezioni | ecco cosa serve

Da martedì scorso e fino a lunedì prossimo, a Ferrara si svolge la 26esima Giornata di Raccolta del Farmaco. C’è bisogno di circa 11mila confezioni, che le persone possono donare portando i medicinali non scaduti nei punti di raccolta sparsi in città. La manifestazione, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico, torna anche quest’anno con l’obiettivo di aiutare chi ha più bisogno.

Anche a Ferrara le ‘Giornate di Raccolta del Farmaco’ fanno. 26. Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, infatti, torna anche sul territorio la manifestazione, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Banco Farmaceutico e giunta alla 26esima edizione, che si prefigge di promuovere una raccolta di medicinali in favore delle famiglie meno abbienti. Per quanto riguarda Ferrara e provincia, i farmaci raccolti sosterranno 29 realtà assistenziali del territorio che hanno espresso un fabbisogno di 11.738 confezioni di farmaci. Durante l'edizione del 2025, le confezioni raccolte sono state quasi 8mila, che sono servite a soddisfare i bisogni di quasi 4.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

