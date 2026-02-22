Giorgio Pasotti | Col bob come Eugenio Monti In moto a Vallelunga

Giorgio Pasotti si cimenta con il bob come Eugenio Monti, dopo aver partecipato a una sessione di allenamento a Vallelunga. La sua passione per le discipline sportive lo ha spinto a provare questa disciplina in vista della sua interpretazione nel film dedicato al celebre pilota di slalom. Pasotti ha condiviso l’esperienza sui social, mostrando le sue prime prove sulla neve. La scena di allenamento si è svolta sotto il sole di febbraio, tra entusiasmo e qualche inciampo.

Si è infilato nel bob ed ha percorso la pista con sollecitazioni simili a quelle che provano i piloti di Formula 1. Giorgio Pasotti ha impersonato Eugenio Monti nel film Rosso volante, in onda su Rai 1 il 23 febbraio. "Ha vissuto al limite inseguendo la velocità, ma ha anche corso in macchina nei rally e in pista" spiega l'attore parlando del bobbista. Nel film tv una parte è anche dedicata alla Moto Guzzi V7 con cui Monti amava spostarsi. Nel quotidiano invece Pasotti, che pure ha provato le Ducati a Vallelunga, preferisce le comodità e la tecnologia dei Suv, in particolare di quelli Bmw. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rosso Volante: su Rai1 il 23 febbraio il film su Eugenio Monti, leggenda del bob interpretata da Giorgio PasottiIl 23 febbraio, su Rai1, verrà trasmesso il film Rosso Volante, che racconta la vita di Eugenio Monti, uno dei più grandi atleti italiani di sport invernali.

Rosso volante, Giorgio Pasotti è Eugenio Monti: "Un esempio come Sinner"Il film televisivo in onda il 23 febbraio su Rai 1 vede Giorgio Pasotti nei panni di Eugenio Monti, celebre campione di bob olimpionico a Grenoble nel 1968.

