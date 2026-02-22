Giorgia Cardinaletti co-conduttrice di Sanremo 2026 Carlo Conti la spiazza in diretta

Carlo Conti ha annunciato in diretta che Giorgia Cardinaletti sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026, sorprendendo il pubblico con questa scelta. La cantante, nota per il suo talento e presenza carismatica, si unirà a lui e a Laura Pausini nella serata conclusiva del festival. La decisione è stata comunicata durante il Tg1 delle 20, lasciando spazio all’attesa per l’evento. La sua partecipazione si aggiunge alle novità di questa edizione del festival.

Si completa il cast delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. Nel corso del Tg1 delle 20 Carlo Conti ha annunciato che sarà Giorgia Cardinaletti ad affiancare lui e Laura Pausini nella serata finale di sabato 28 febbraio. Il direttore artistico della kermesse canora più longeva della tv italiana ha letteralmente spiazzato la giornalista, invitandola a sorpresa sul palco del teatro Ariston. esempio Cosa è successo in diretta. Giorgia Cardinaletti sbarcherà a Sanremo come inviata del Tg1 già da domenica 22 febbraio. Come ogni anno la giornalista si occuperà dei collegamenti da Sanremo per il Tg1 e proprio con questa scusa, durante il collegamento nel corso del telegiornale di sabato 21 febbraio, Carlo Conti le ha fatto una proposta spiazzante che l'ha lasciata a bocca aperta: "Stavo pensando il sabato, visto che finisci con il collegamento dal balconcino delle 20. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

