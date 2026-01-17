Il gioco d’azzardo Prevenzione e aiuto Infopoint in farmacia
A Fucecchio, nasce un nuovo punto di informazione in farmacia dedicato alla prevenzione e all’assistenza nel contrasto al gioco d’azzardo patologico. Questa iniziativa, parte del progetto Play4Fun, mira a offrire supporto e sensibilizzare le persone sui rischi legati al gioco compulsivo, contribuendo a tutelare le famiglie e promuovere comportamenti più consapevoli. Un passo importante per rafforzare l’attenzione sul tema a livello locale.
Milioni di euro in fumo. E famiglie in crisi. A Fucecchio prende il via una nuova e significativa azione di prossimità del progetto Play4Fun, dedicato alla prevenzione e al contrasto del disturbo da gioco d’azzardo. Grazie alla collaborazione con la Farmacia Serafini, viene attivato un corner informativo permanente all’interno della farmacia, uno spazio accessibile e riservato pensato per offrire ascolto, informazioni e orientamento ai servizi di supporto presenti sul territorio. Il corner nasce dall’idea di portare la prevenzione "nei luoghi di vita quotidiana", rendendo più semplice e naturale per le persone avvicinarsi a un primo contatto, anche solo informativo, sul tema del gioco d’azzardo e delle sue possibili conseguenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
