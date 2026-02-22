Giochi, a Verona si tiene la cerimonia di chiusura, che celebra i successi e i momenti più belli dell’evento. Gabry Ponte ha ringraziato i volontari, mentre la danza di Bolle ha incantato il pubblico nell’Arena. La manifestazione ha coinvolto migliaia di persone e ha lasciato un ricordo indelebile nella città. Sul palco sono saliti atleti, artisti e organizzatori, tutti pronti a salutare questa grande avventura. La festa si conclude con lo spettacolo finale.

«Ben fatto Italia, hai mantenuto le tue promesse, sei stata di parola! Sono orgoglioso di essere italiano. Attraverso lo sport abbiamo annunciato che un altro mondo è possibile». Al termine dello spettacolo, dal podio delle bandiere, i Presidenti del Comitato Organizzatore dei Giochi(OCOG) e del CIO effettuano un breve intervento. Giovanni Malagò ringrazia le atlete, gli atleti, le volontarie e i volontari e traccia i risultati di questa edizione; Kirsty Coventry tiene il discorso di chiusura dei Giochi. La bandiera Olimpica viene consegnata dai sindaci di Milano (Giuseppe Sala) e di Cortina d’Ampezzo (Gianluca Lorenzi) alla Presidente del Comitato Olimpico Internazionale che a sua volta la consegna ai Presidenti delle sedi ospitanti dei prossimi Giochi Olimpici Invernali, French Alps 2030. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Klaebo ha vinto i Giochi di Milano Cortina, grazie alle sue prestazioni eccezionali che hanno attirato l'attenzione di tutti.

La cerimonia di chiusura dei giochi ha attirato migliaia di spettatori all'Arena di Verona, dopo che le autorità hanno deciso di dedicare l'intera scena allo spettacolo.

