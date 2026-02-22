Klaebo ha vinto i Giochi di Milano Cortina, grazie alle sue prestazioni eccezionali che hanno attirato l'attenzione di tutti. La cerimonia di chiusura a Verona ha celebrato i successi degli atleti e i contributi dei volontari, con Gabry Ponte che ha omaggiato il loro impegno. La manifestazione ha visto una grande partecipazione di pubblico e ha segnato il termine di un'edizione storica per l’Italia. La festa si è concentrata sui momenti più emozionanti della competizione.