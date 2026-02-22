Giochi a Verona la cerimonia di chiusura | premiato Klaebo l' uomo dei record Gabry Ponte omaggia i volontari | La diretta
Klaebo ha vinto i Giochi di Milano Cortina, grazie alle sue prestazioni eccezionali che hanno attirato l'attenzione di tutti. La cerimonia di chiusura a Verona ha celebrato i successi degli atleti e i contributi dei volontari, con Gabry Ponte che ha omaggiato il loro impegno. La manifestazione ha visto una grande partecipazione di pubblico e ha segnato il termine di un'edizione storica per l’Italia. La festa si è concentrata sui momenti più emozionanti della competizione.
È una scena piena di malinconia ma anche un invito a guardare al futuro.Un momento di raccoglimento divenuto parte del Protocollo Olimpico, stasera sulle note di Giacomo Puccini e della sua Madama Butterfly. Il dj Gabry Ponte appare in scena per accompagnare con la sua musica il momento di ringraziamento delle volontarie e dei volontari. Un brano celebre del suo repertorio, che le persone coinvolte hanno trasformato in una “challenge” coreografica durante questi giorni. Le volontarie e i volontari raggiungono lo stage centrale e sul LED vanno a realizzare con unacoreografia il logo della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Cerimonia chiusura Olimpiadi, la diretta: inizia lo show all'Arena di Verona. Italia con Vittozzi e Ghiotto come portabandiera. Sugli spalti Meloni, sfilano i medagliati azzurriDall'Arena di Verona il racconto della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. ilmessaggero.it
Perché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali si tiene a Verona e non a Milano o CortinaPerché la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026 si tiene a Verona e non a Milano o Cortina d'Ampezzo: anticipazioni sulla manifestazione ... fanpage.it
