Abbandonato fuori dall' ospedale con una ferita al petto | muore poco dopo si indaga

Un uomo di circa 30 anni è deceduto poco dopo essere stato trovato abbandonato con una ferita al petto fuori dall’ospedale di Magenta, nell’hinterland ovest di Milano. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e le cause della morte.

