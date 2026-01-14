Abbandonato fuori dall' ospedale con una ferita al petto | muore poco dopo si indaga
Un uomo di circa 30 anni è deceduto poco dopo essere stato trovato abbandonato con una ferita al petto fuori dall’ospedale di Magenta, nell’hinterland ovest di Milano. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto e le cause della morte.
Un uomo di circa 30 anni è morto dopo essere stato abbandonato fuori dall’ospedale di Magenta (hinterland Ovest di Milano) con una profonda ferita al petto. È successo nella mattinata di mercoledì 14 gennaio e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.Il fattoTutto è accaduto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
