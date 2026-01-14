Giallo a Magenta uomo scaricato davanti all’ospedale con ferita al petto | morto poco dopo

A Magenta, nel Milanese, si è verificato un episodio drammatico: un uomo di circa 30 anni, senza documenti, è stato abbandonato davanti all’ospedale con una ferita al petto ed è deceduto poco dopo. La sua identità rimane sconosciuta e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle cause di questa tragica vicenda.

Magenta (Milano), 14 gennaio 2026 – Giallo a Magenta, nel Milanese. Un uomo di circa 30 anni, di cui non si conosce al momento l'identità in quanto non aveva con sé documenti, è morto stamani dopo essere stato lasciato da sconosciuti davanti all'ospedale della cittadina alle porte del capoluogo lombardo. L’uomo aveva una profonda ferita d'arma da taglio al petto. È subito stato soccorso e trasportato all'interno della struttura, dove è deceduto. Sul posto sono subito stati chiamati i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, che si occupano di ricostruire la vicenda. Fondamentali potrebbero essere i filmato delle telecamere di videosorveglianza della struttura ospedaliera e della zona limitrofa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giallo a Magenta, uomo scaricato davanti all’ospedale con ferita al petto: morto poco dopo Leggi anche: Abbandonato fuori dall'ospedale con una ferita al petto: morto un uomo, si indaga Leggi anche: Abbandonato fuori dall'ospedale con una ferita al petto: muore poco dopo, si indaga La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Giallo a Magenta, uomo scaricato davanti all’ospedale con ferita al petto: morto poco dopo - Non si conosce al momento l'identità in quanto non aveva con sé documenti, sul posto i carabinieri ... ilgiorno.it

Magenta, uomo scaricato davanti all'ospedale con una profonda ferita al petto: morto poco dopo, indagini in corso - L’episodio, su cui indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì. milano.corriere.it

