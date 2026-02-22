gesine arps e la natura che sorprende alla scoperta della misteriosa pareidolia

Gesine Arps esplora la pareidolia, un fenomeno che fa riconoscere immagini nascoste nelle forme naturali. La mostra, allestita nei nuovi spazi della Falegnameria dei Musei Civici, propone opere che invitano a scoprire volti e figure nelle superfici quotidiane. La curatrice Roberta Ridolfi ha scelto di mettere in evidenza questa capacità umana di interpretare la realtà. Le opere di Arps sorprendono per la loro capacità di rivelare dettagli inattesi.

Casadei Sono i nuovi spazi della Falegnameria dei Musei Civici ad ospitare Pareidolia, l’ultima mostra di Gesine Arps, curata da Roberta Ridolfi. Artista straordinaria che ricorda, per molti versi, lo stile di Chagall, pittrice e scultrice di origine tedesca, nata ad Hannover in Germania nel 1964. Dopo essersi trasferita, appena ventenne, ad Urbino, dove termina gli studi e dove incontra lo stilista Piero Guidi per cui crea il disegno della serie Magic Circus, oggi vive e lavora a Cartoceto lontana dal caos del mondo. In principio è la sua figura imponente i modi e la cordialità dell’approccio verso le persone, a conquistarci, la voce che trasuda gioia e consegna sorpresa in occasione dell’incontro, insieme a quel suo italiano che sa di tedesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

