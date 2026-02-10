La natura misteriosa della Piramide di Sant’Agata dei Goti

Nel cuore della provincia di Benevento si trovano quattro colline che assomigliano a piramidi. Sono colline che attirano l’attenzione di chi passa da queste parti, anche perché la forma è molto marcata e insolita. Una di queste si chiama Piramide di Sant’Agata dei Goti. La natura e la storia di queste colline ancora suscitano curiosità e qualche domanda tra i residenti e gli esperti. Per ora, rimangono un mistero, ma continuano a stupire chi le osserva.

Nel cuore della provincia di Benevento, si ergono maestose colline misteriose che ricordano nella forma geometrica delle piramidi, quattro per la precisione: la piramide di Caiazzo ovvero una collina piramidale situata nel territorio del comune di Caiazzo; la piramide di Sant'Agata dei Goti, una collina a forma piramidale con delle facce ben definite; la piramide di Moiano; la piramide di Montesarchio. Strutture che da diversi anni hanno suscitato curiosità e speculazioni sulla loro origine e funzione. Le Piramidi si trovano in tutto il mondo, in Egitto, naturalmente, le famosissime Piramidi della piana di Giza, ma si rintracciano dalla Cina al Sud America.

