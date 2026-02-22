israele decine di coloni irrompono nella moschea di al aqsa durante il ramadan

Durante il quinto giorno di Ramadan, circa 130 coloni hanno fatto irruzione nella moschea di al-Aqsa sotto scorta militare israeliana. La loro presenza ha provocato tensioni tra israeliani e palestinesi, mentre alcuni hanno iniziato a eseguire rituali religiosi nel luogo sacro islamico. Questa azione ha suscitato reazioni forti tra le comunità locali. Le autorità israeliane hanno mantenuto il controllo della situazione, ma l’incidente ha acceso nuove preoccupazioni. La situazione rimane delicata nel quartiere di Gerusalemme.

Una nuova provocazione rischia di far esplodere la tensione tra Israele e Palestina. Nel quinto giorno del mese sacro di Ramadan, un gruppo di circa 130 coloni ha fatto irruzione nel perimetro della moschea di al-Aqsa scortati dai militari israeliani, secondo quanto riportano alcuni media locali, iniziando a eseguire rituali talmudici e provocatori nei cortili del luogo sacro islamico. L’agenzia di stampa ufficiale Wafa ha precisato che l’incursione faceva parte di una serie di ripetute misure israeliane “per apportare cambiamenti demografici alla moschea e a Gerusalemme Est”. Non è la prima volta che la popolazione palestinese della Gerusalemme Est occupata subiscono provocazioni di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Israele vuole annettere anche Gerusalemme”: cosa sta succedendo alla moschea Al-Aqsa, sacra all’IslamIsraele ha deciso di limitare l'accesso alla moschea di Al-Aqsa, uno dei siti più sacri dell'Islam, causando scontri tra i fedeli musulmani e le forze di sicurezza.

Ramadan ad Al-Aqsa: 80mila fedeli in preghiera, Gerusalemme in festa.A Gerusalemme, circa 80mila fedeli partecipano alle preghiere di Ramadan ad Al-Aqsa, dimostrando la forte tradizione religiosa della città.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ue: La nostra partecipazione al Board of Peace per Gaza è limitata alla ricostruzione - Gaza, l'ONU: Proseguono le evacuazioni mediche, ma migliaia di malati restano in attesa; Cisgiordania, 85 nazioni contro Israele; Addio monte Tammun. È la nostra terra. Dove andiamo, sulla luna?; ‘Board of Peace’ a Gaza e annessione in Cisgiordania.

Media, 'coloni irrompono alla moschea al Aqsa a Gerusalemme est'(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Decine di coloni israeliani hanno assaltato oggi la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme Est occupata, nel quinto giorno del mese di digiuno musulmano del Ramadan. Lo riportano i m ... msn.com

M.O., Tajani: chiediamo a Israele di fermare violenza coloniRoma, 17 feb. (askanews) - 'La violenza in Terrasanta però deve cessare, questo vale anche per i coloni estremisti le cui aggressioni colpiscono ... notizie.tiscali.it

Con l'inizio del Ramadan, vale la pena ripetere un fatto fondamentale: se Israele fosse uno stato di apartheid, decine di migliaia di musulmani non pregherebbero liberamente nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Ogni anno, migliaia di permessi vengon - facebook.com facebook