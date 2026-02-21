Israele vuole annettere anche Gerusalemme | cosa sta succedendo alla moschea Al-Aqsa sacra all'Islam

Israele ha deciso di limitare l'accesso alla moschea di Al-Aqsa, uno dei siti più sacri dell'Islam, causando scontri tra i fedeli musulmani e le forze di sicurezza. La misura, presa all'inizio del Ramadan 2026, ha coinvolto l'installazione di barriere e controlli più severi, impedendo a migliaia di credenti di pregare nel luogo sacro. La tensione tra israeliani e palestinesi aumenta, mentre le autorità temono possibili escalation nella regione. La situazione rimane molto delicata.

Nella giornata di ieri, inizio del Ramadan 2026, le forze israeliane hanno interdetto l'accesso alla moschea di al-Aqsa, uno dei luoghi più sacri dell'Islam, a migliaia di fedeli musulmani: una mossa che rischia di scatenare una vera e propria polveriera in tutto il Medio Oriente.