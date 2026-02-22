Gerald Murnane l’invisibile mi fa l’occhiolino

Gerald Murnane, l’autore australiano, evita i riflettori e preferisce mantenere un basso profilo pubblico. La causa di questa scelta è la sua volontà di concentrarsi sulla scrittura, senza partecipare a eventi o interviste. Le sue opere, spesso riflessive e introspettive, attirano comunque l’attenzione di appassionati e critici. La sua presenza si percepisce solo attraverso i libri e le poche testimonianze indirette. La sua figura rimane avvolta nel mistero.

Tutto quel che si sa di Gerald Murnane viene da una osservazione indiretta, perché non si hanno notizie di sue interviste dal vivo, né di sue apparizioni in pubblici incontri. E ogni presunta conoscenza della sua persona è mediata dai suoi libri, in parte memoir in gran parte finzione, dove tuttavia non è lecito prendere per realmente accaduto ciò che è dato per vero. Lo scrittore australiano nega, infatti, uno statuto ontologico al concetto di realtà: la sua fonte primaria sono le immagini che gli si formano nella mente, spesso generate da altre immagini, a loro volta proliferate da una fantasia tanto più illimitata quanto circoscritta è la geografia dei suoi spostamenti.