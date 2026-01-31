Noemi Brando nella serie di Rai 1 ‘L’invisibile’ | Fragile e testarda è così che mi racconto

Noemi Brando si apre sulla sua interpretazione nella serie di Rai 1 ‘L’invisibile’. L’attrice descrive il suo personaggio come fragile e testarda, e rivela come questa esperienza le abbia permesso di esplorare temi come la libertà e la solitudine. Durante l’intervista, Brando parla anche del suo bisogno di non essere mai incasellata in un solo ruolo e di come la scrittura sia diventata una valvola di sfogo e di identità.

A volte, per conoscere davvero qualcuno, basta ascoltarlo mentre parla di ciò che ama e di ciò che teme. Noemi Brando, su Rai 1 il 3 e 4 febbraio in L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie in due puntate diretta da Michele Soavi e scritta da Pietro Valsecchi, non indossa maschere, non ha risposte preconfezionate, non cerca di piacere a tutti i costi. Parla con cautela e insieme con urgenza, come se le parole servissero più a capire che a spiegare. Ha 25 anni, ma ne porta dentro almeno il doppio. Non per precocità, ma per sensibilità. Per come osserva il mondo e se stessa. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Noemi Brando parla del suo personaggio ma anche del mare, della sua Vespa, dei barchini a Venezia, della voglia di fuggire e del bisogno di restare.

