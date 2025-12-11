Dumfries che succede? L’infortunio un mistero ha cambiato agente e fa l’occhiolino alla Premier

Denzel Dumfries, protagonista di un infortunio ancora avvolto nel mistero, non gioca dal 9 novembre. La sua assenza ha amplificato le voci di un possibile cambio di agente e di un interesse verso la Premier League. La fascia destra dell’Inter attraversa un momento di transizione, con l’olandese al centro delle attenzioni e delle speculazioni di mercato.

La fascia destra dell' Inter continua a vivere in una fase di transizione forzata. L'ultima apparizione di Denzel Dumfries risale al 9 novembre, nella gara contro la Lazio: da allora l'esterno olandese non è più sceso in campo. L'infortunio alla caviglia si è rivelato più serio e insidioso del previsto, nonostante il giocatore fosse comunque volato in nazionale per rispondere alla convocazione dell'Olanda. Da quel momento, però, gli aggiornamenti sulle sue condizioni sono rimasti frammentati e poco chiari. Ad oltre un mese di distanza, Dumfries accusa ancora dolore e sta consultando più specialisti per capire come procedere.