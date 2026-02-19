A Genova muraglione crollato per il maltempo in via Napoli 52 evacuati | alcune persone sistemate in albergo

Un muro di sostegno in via Napoli a Genova è crollato a causa delle intense piogge di ieri. Il cedimento ha provocato il panico tra i residenti, che sono stati costretti a lasciare le proprie case. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Quarantadue persone sono state accolte in un hotel vicino, mentre altre preferiscono restare con parenti. La strada rimane chiusa mentre si valuta il danno e si pianificano gli interventi di riparazione.

