Maltempo in Italia crollo muro a Genova | 52 evacuati

Genova, maltempo e crollo: 52 evacuati nell'area ex Gavoglio. Genova è stata colpita da forti piogge e raffiche di vento che hanno causato il crollo di un muro nell'area ex Gavoglio, costringendo all'evacuazione di 52 persone. Sei di loro hanno ricevuto assistenza abitativa, mentre le restanti 46 hanno trovato sistemazione presso amici e parenti. Sul posto sono intervenute squadre di geologi e geometri per valutare i danni e la stabilità delle strutture circostanti. Un muro cede sotto la furia delle intemperie. Le intense precipitazioni che da giorni interessano l'Italia hanno colpito duramente Genova, portando al cedimento di un muro nell'area ex Gavoglio.

Crollo del muro di contenimento sulla palazzina a Formello vicino Roma, un morto e due feriti per il maltempoA Formello, un muro di contenimento si è sgretolato sulla palazzina di via delle Vigne a causa delle forti piogge di ieri sera, provocando la morte di un uomo e il ferimento di due persone, tra cui una donna che si trovava nell’appartamento sottostante.

Crollo del muro di cinta dello stadio comunale per il maltempo, Comune affida i lavori di ripristinoA causa del maltempo, il muro di cinta dello stadio comunale di Capua è crollato.

