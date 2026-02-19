Crollo del muraglione in via Napoli Salis | Servono interventi strutturali

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha visitato questa mattina l’area di via Napoli dopo il crollo del muraglione avvenuto ieri sera a causa delle intense piogge. Il cedimento ha causato danni alle proprietà vicine e ha bloccato la strada principale. Salis ha sottolineato che sono necessari interventi strutturali urgenti per prevenire futuri incidenti. Durante il sopralluogo, sono stati raccolti dettagli sulla stabilità del terreno e sulla condizione del muro. La situazione resta sotto monitoraggio per garantire la sicurezza dei residenti.

La sindaca ha effettuato un sopralluogo nel punto in cui la frana ha costretto all'evacuazione di oltre cinquanta persone: "Ho chiesto un incontro al capo della protezione civile, non bastano interventi spot" Sopralluogo questa mattina della sindaca di Genova, Silvia Salis, nella zona di via Napoli, dove ieri sera, a causa delle forti piogge, è crollato un muraglione. L'episodio ha reso necessaria l'evacuazione di 52 persone e la chiusura del condominio interessato. "Avevo chiesto un incontro al capo della protezione civile, che purtroppo era nei giorni terribili in Sicilia e Calabria, per questo abbiamo dovuto rimandarlo.