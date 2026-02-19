Maltempo a Genova cede muraglione nel quartiere del Lagaccio | evacuato un intero palazzo

A causa del maltempo, a Genova si è verificato il crollo di un muraglione nel quartiere del Lagaccio. La notte scorsa, nella zona di Via Napoli vicino all'ex caserma Gavoglio, la struttura si è sgretolata, costringendo all’evacuazione di un intero edificio. Le intemperie forti hanno indebolito le fondamenta, creando un rischio immediato per le persone che abitano nel palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. La situazione resta sotto controllo.

I fatti sono avvenuti nella notte nella zona di Via Napoli, nei pressi dell'ex caserma Gavoglio: un muraglione ha parzialmente ceduto mettendo a rischio la stabilità di un palazzo. Evacuate le 52 persone che lo abitano. Ma il maltempo ha fatto danni in tutta Genova.