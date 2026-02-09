Volley Serie B | Palermo sbanca Sciacca 3-0 e riaccende la speranza salvezza Prima vittoria esterna della stagione

La Rossopomodoro Palermo conquista la sua prima vittoria esterna della stagione battendo 3-0 la Scalia Sciacca. La squadra di Palermo rompe un lungo periodo di risultati negativi e riaccende le speranze di salvezza nel campionato di Serie B. La partita si è giocata lunedì 9 febbraio 2026 e ha visto i palermitani dominare l’incontro dall’inizio alla fine.

Volley Serie B: La Rossopomodoro Palermo Rompe il Ghiaccio e Sogna la Salvezza. La Rossopomodoro Volo Palermo ha interrotto una serie di risultati negativi conquistando una convincente vittoria esterna sul campo della Scalia Sciacca, lunedì 9 febbraio 2026. Il match, valido per la 14ª giornata del girone H della Serie B maschile di volley, si è concluso con un netto 3-0 a favore della squadra palermitana, segnando la prima vittoria in trasferta della stagione e un importante passo avanti verso la salvezza. Un risultato che, dopo due settimane di sosta, ha galvanizzato l'ambiente e ridato fiducia a giocatori e staff tecnico.

