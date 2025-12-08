Udinese-Genoa 1-2 Norton-Cuffy spinge De Rossi alla vittoria
L'Udinese-Genoa termina con la vittoria degli ospiti, 2-1, grazie a un gol nel finale di Norton-Cuffy. Dopo il rigore di Malinovskiy e il pareggio di Piotrowski, il Genoa di De Rossi conquista tre punti fondamentali in trasferta, mettendo in evidenza una prestazione determinata e convincente.
(Adnkronos) – Importante colpo esterno per il Genoa di De Rossi che si impone 2-1 contro l'Udinese in Friuli, grazie al gol nel finale di Norton-Cuffy, dopo il vantaggio nel primo tempo firmato da Malinovskiy su calcio di rigore e il momentaneo pareggio di Piotrowski. Grazie a questo successo i rossoblu salgono a 14 punti.
