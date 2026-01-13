Generazione AI fa tappa al liceo Campanella con un laboratorio di idee su tecnologia e responsabilità

Il liceo classico “Tommaso Campanella” ha ospitato una tappa del progetto “Generazione AI”, promosso dall’associazione Tgwebai, Mondotouch e Sied IT. L’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti nel confronto su tecnologia e responsabilità, offrendo un’occasione di approfondimento critico e consapevole sull’intelligenza artificiale. Un momento di riflessione sulle potenzialità e le sfide legate all’innovazione digitale per le giovani generazioni.

Intelligenza artificiale, deepfake e non solo: “Generazione AI” fa tappa a Reggio Calabria - Formare prima di subire valutando l’AI sia come innovazione tecnologia, ma anche e soprattutto come questione culturale, etica e civile. strettoweb.com

Intelligenza artificiale, deepfake e non solo: "Generazione AI" fa tappa a Reggio Calabria - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.