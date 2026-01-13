Generazione AI fa tappa al liceo Campanella con un laboratorio di idee su tecnologia e responsabilità
Il liceo classico “Tommaso Campanella” ha ospitato una tappa del progetto “Generazione AI”, promosso dall’associazione Tgwebai, Mondotouch e Sied IT. L’iniziativa mira a coinvolgere gli studenti nel confronto su tecnologia e responsabilità, offrendo un’occasione di approfondimento critico e consapevole sull’intelligenza artificiale. Un momento di riflessione sulle potenzialità e le sfide legate all’innovazione digitale per le giovani generazioni.
Il liceo classico “Tommaso Campanella” ha ospitato una tappa del progetto “Generazione AI”, iniziativa promossa dall’associazione Tgwebai insieme a Mondotouch e Sied IT, pensata per avvicinare gli studenti al mondo dell’intelligenza artificiale in modo critico e consapevole.L’incontro si è aperto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Al San Giovanni Addolorata una tecnologia di ultima generazione per le patologie della retina
Leggi anche: Adolescence trionfa ai Golden Globe, il co-creatore: “Eliminare l’odio è responsabilità della nostra generazione, la speranza è meravigliosa”
Intelligenza artificiale, deepfake e non solo: “Generazione AI” fa tappa a Reggio Calabria.
Generazione AI fa tappa al Liceo Classico di Reggio. Grande partecipazione degli studenti - Si è svolto presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria un nuovo appuntamento del progetto “Generazione AI”, promosso dall’associazione Tgwebai in collaborazione con Mondotouch e ... citynow.it
Intelligenza artificiale, deepfake e non solo: “Generazione AI” fa tappa a Reggio Calabria - Formare prima di subire valutando l’AI sia come innovazione tecnologia, ma anche e soprattutto come questione culturale, etica e civile. strettoweb.com
Intelligenza artificiale, deepfake e non solo: "Generazione AI" fa tappa a Reggio Calabria - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.