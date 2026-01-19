Elezioni in Portogallo 2026 i risultati | ballottaggio tra il socialista Seguro e il leader dell'ultradestra

Alle elezioni presidenziali in Portogallo del 2026, António José Seguro, candidato del Partito Socialista, ha ottenuto la prima posizione con il 31% dei voti. Al secondo posto si è collocato André Ventura, rappresentante dell’ultradestra di Chega, con circa il 25%. Il risultato del primo turno determina un ballottaggio tra i due, che si svolgerà nelle prossime settimane per definire il nuovo presidente del paese.

Nel primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo ha vinto a sorpresa con il 31% dei voti il candidato del Partito Socialista António José Seguro, che dovrà affrontare al ballottaggio il candidato del partito di estrema destra Chega, André Ventura, arrivato attorno al 25%.🔗 Leggi su Fanpage.it

In Portogallo, le elezioni presidenziali si concluderanno con un secondo turno tra il candidato socialista e il rappresentante dell’ultradestra. La sfida si svolge in un contesto di confronto tra forze politiche diverse, riflettendo le dinamiche attuali del paese. La scelta degli elettori sarà determinante per il futuro istituzionale e politico del Portogallo.

