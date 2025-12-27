Hamas verso la scelta del nuovo leader | ecco chi può diventare nuovo capo del gruppo

Secondo fonti citate dal quotidiano saudita Asharq, Hamas sarebbe prossima all’elezione di un nuovo leader, in un momento cruciale per il movimento e per l’intero scacchiere mediorientale. La successione, attesa a breve, metterebbe a confronto due figure di primo piano, portatrici di visioni strategiche profondamente diverse sul futuro del gruppo e sul conflitto con Israele. Come verrà scelto il prossimo leader di Hamas. I due principali candidati indicati dalle fonti sono Khaled Meshaal, ex capo di Hamas e figura storica del movimento, e Khalil al-Hayya, attuale capo del politburo di Hamas nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

