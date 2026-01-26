Giornalisti Rai minacciati dall’ICE a Minneapolis | Se filmate vi tiriamo giù dall’auto

Due giornalisti Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati del programma In Mezz’ora, sono stati minacciati dall’ICE a Minneapolis mentre si trovavano sul posto. Le minacce, rivolte in modo diretto, riguardavano la possibilità di essere allontanati se avessero filmato. La vicenda evidenzia tensioni tra i giornalisti e le autorità di frontiera statunitensi, sollevando interrogativi sulla libertà di stampa e la tutela dei giornalisti stranieri.

Due giornalisti Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati del programma In Mezz’ora, condotto da Monica Maggioni, sono stati minacciati dall’ ICE, mentre si trovavano a Minneapolis. La troupe sta seguendo gli sviluppi del nuovo omicidio compiuto dagli agenti federali, che hanno ucciso l’infermiere Alex Pretti, poche settimane dopo la morte dell’attivista Renee Nicole Good. «È un’immagine degli Usa totalmente irriconoscibili. Un’America che esplode», ha commentato la conduttrice, mandando in onda le immagini dell’accaduto. Il video che mostra le minacce dell’ICE contro i due giornalisti Rai. Babbo e Cappon si trovano in Minnesota per raccogliere del materiale per un reportage. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Negli Usa il Minnesota è diventato l’epicentro dello scontro tra amministrazione federale e società civile. Cittadini uccisi a sangue freddo, bambini e preti arrestati, giornalisti minacciati. Proteste in tutti gli Stati Uniti. Trump al WSJ: "L'ICE potrebbe lasciare Minn x.com