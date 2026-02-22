Galliate torna la sagra del pane di meliga e dello zangareu

Da novaratoday.it 22 feb 2026

La sagra del pane di meliga e dello zangareu ritorna a Galliate, attirando molti appassionati. La causa è la grande richiesta di eventi tradizionali che celebrano le specialità locali. Quest’anno, l’evento festeggia la sua 39ª edizione e porta in piazza bancarelle con pane fatto a mano e dolci tipici. La manifestazione si svolge domenica 1 marzo, coinvolgendo numerosi produttori e visitatori provenienti da tutta la regione. La festa si conferma un appuntamento amatissimo dalla comunità.

Uno fra gli appuntamenti più attesi a Galliate nella prima parte dell'anno. Domenica 1 marzo torna la sagra del pane di meliga e zangareu per l'edizione numero 39. Appuntamento in piazza san Gaudenzio: dalle 8 alle 12 offerta del pane e dello zangareu e anche salame dla duja, fidighina e gorgonzola. Sarà ricostruito un ambiente contadino e ci sarà la dimostrazione di macinatura con la macina del mulino Posamurin. Dalle 10 animazione per i bambini con il truccabimbi e alle 11 il mago Mister Richard.

