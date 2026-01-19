parco del ticino torna la festa del pane a cascina caremma

Il Parco del Ticino ospita la Festa del Pane a Cascina Caremma, un evento che valorizza il pane come elemento culturale, agricolo e conviviale. Situata a Besate, in provincia di Milano, Cascina Caremma invita visitatori e appassionati a scoprire le tradizioni e i metodi di produzione del pane in un contesto naturale e autentico, promuovendo un momento di condivisione e conoscenza del patrimonio agroalimentare locale.

Besate (Milano), 19 gennaio 2026 – Celebra il pane come 'momento' agricolo, culturale e conviviale: è la Festa del Pane di Cascina Caremma, l'azienda agricola situata a Besate, in provincia di Milano, nel cuore del Parco del Ticino. Tutti i giovedì di gennaio e febbraio, a partire dal 22 gennaio, la cascina apre le porte a un’esperienza che unisce terra, forno e tavola, mettendo al centro i cereali coltivati direttamente nei campi biologici dell'azienda, espressione della biodiversità agricola, che promuove da oltre 30 anni. Edizione 2026: il miglio come protagonista. Protagonista di questa edizione è il miglio, cereale antico e locale, che per secoli è stato alla base dell'alimentazione quotidiana, prima del grano e del mais. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Torna a Cascina Caremma la Festa del Pane, un evento dedicato alla tradizione del pane e al suo processo di produzione. Durante i giovedì di gennaio e febbraio, a partire dal 21, si riscopriranno le fasi della coltivazione del miglio, della macinazione, dell’impasto e della cottura, attraverso un approccio autentico e rispettoso delle pratiche antiche. Un’occasione per conoscere e valorizzare un gesto semplice ma fondamentale nella cultura alimentare.

