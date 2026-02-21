Chi partecipa al Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi? Italia ben rappresentata

Il Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà sabato 21 febbraio alle 20. La manifestazione, che attirerà molti appassionati, vedrà la partecipazione di atleti italiani e internazionali. La scelta di organizzare questo evento prende forma dalla volontà di celebrare le eccellenze italiane nel settore. Tra i protagonisti ci saranno alcuni dei più noti pattinatori, pronti a esibirsi davanti a un pubblico appassionato. La serata promette spettacolo e emozioni.

Il Galà di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 allieterà il pubblico nella serata di sabato 21 febbraio (a partire dalle ore 20.00): sarà il Forum di Assago a ospitare lo show, pensato come sempre per nobilitare l'arte sul ghiaccio e per fare divertire tutti gli appassionati al termine delle gare che hanno assegnato le medaglie ai Giochi nel corso delle due settimane di competizioni a cinque cerchi. Gli atleti calcheranno il palcoscenico del capoluogo lombardo con un unico scopo: divertirsi e offrire il proprio talento al pubblico, senza punteggi o classifiche.