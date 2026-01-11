The Voice Kids le pagelle del 10 gennaio | Clerici si commuove 8 Loredana Bertè e Arisa da brividi 10

Il 10 gennaio è iniziata una nuova stagione di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici dedicato ai giovani talenti vocali. La puntata ha offerto momenti emozionanti, con giudizi che sono andati dall’8 al 10, e ha mostrato l’attenzione del programma verso storie toccanti e performance di qualità. Un debutto che conferma l’interesse per questo format, capace di coinvolgere e emozionare pubblico e giudici.

È cominciata una nuova edizione di The Voice Kids: il talent show condotto da Antonella Clerici dedicato alle voci più giovani è partito col piede giusto, regalando al pubblico storie commoventi ed emozionanti, che sono riuscite a toccare le corde dei cuori dei giudici e degli spettatori. Quella di sabato 10 gennaio è stata la prima puntata delle Blind Audition, ovvero le audizioni al buio: il format rimane lo stesso di sempre e il programma continua ad avere un enorme successo. Non sono mancate le lacrime e qualche risata: ecco i momenti più belli della prima puntata (secondo noi). Antonella Clerici perfetta padrona di casa (che si emoziona).

