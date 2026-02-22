Futsal Russi primo stop della stagione | a Prato vince la motivazione dei padroni di casa

Il Futsal Russi ha subito la prima sconfitta della stagione a causa di un Prato molto determinato, che ha approfittato degli errori degli ospiti. La squadra di casa ha mostrato maggiore concentrazione e si è imposta grazie a un’ottima gestione del gioco. La partenza del Russi, già promosso, non ha più lo stesso slancio e si è visto nel risultato finale. Il match si è deciso negli ultimi minuti.