Futsal Russi primo stop della stagione | a Prato vince la motivazione dei padroni di casa
Il Futsal Russi ha subito la prima sconfitta della stagione a causa di un Prato molto determinato, che ha approfittato degli errori degli ospiti. La squadra di casa ha mostrato maggiore concentrazione e si è imposta grazie a un’ottima gestione del gioco. La partenza del Russi, già promosso, non ha più lo stesso slancio e si è visto nel risultato finale. Il match si è deciso negli ultimi minuti.
Un Futsal Russi già promosso e senza gli occhi della tigre incassa la prima sconfitta del campionato contro un Prato motivato che sfrutta bene le leggerezze degli avversari. Vantaggio dei padroni di casa dopo tre minuti: l’ottima assistenza di Bellocci taglia a metà la difesa da destra verso sinistra e trova Berti sul limite dell’area che dopo aver aggirato il difensore colpisce di prima verso l’angolo basso sul secondo palo. Al decimo minuto un intervento duro di Garcia fa cadere Tommaso Grosso che sbatte la testa, si ferisce e rientrerà solo nel secondo tempo con una fasciatura. I controlli medici a fine gara non riscontreranno nessun trauma significativo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Futsal - I Falchetti hanno 11 punti di vantaggio su Prato. La cavalcata trionfale del Russi parte dalla difesa. Paciaroni è il portiere meno battuto della A2La squadra del Futsal Russi si avvicina sempre di più alla promozione in A2 Elite.
Futsal Russi: Trionfo storico e promozione in A2 Elite con una stagione perfetta e 14 vittorie consecutive.Il Futsal Russi ha vinto tutte le sue partite e ha conquistato la promozione in A2 Elite, grazie a una serie di risultati impeccabili.
