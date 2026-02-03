La squadra del Futsal Russi si avvicina sempre di più alla promozione in A2 Elite. Con 11 punti di vantaggio su Prato, i giocatori sanno di aver messo una seria ipoteca sul primo posto. La loro forza sta soprattutto nella difesa, che ha portato il portiere Paciaroni a essere il meno battuto della categoria. La matematica ancora non dice promozione, ma ormai sembra solo questione di tempo.

Manca la matematica per festeggiare la promozione in A2 Elite, ma ormai il primo posto del Futsal Russi sembra difficilmente in discussione. È pur vero che nello sport tutto può accadere ma i Falchetti non mollano nulla e la principale rivale, il Prato, cade ancora, questa volta a Jesi e scivola a -11. I russiani vincono 7-2 in casa della terza forza del campionato, il Buldog Lucrezia, mentre il Prato perde 6-2 sempre nelle Marche. Russi che è ancora a punteggio pieno con 39 punti in 13 partite giocate e scava un divario enorme rispetto alle concorrenti: detto del -11 del Prato, al terzo posto ora sono Cavezzo e Buldog addirittura a -20 dal Russi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Futsal - I Falchetti hanno 11 punti di vantaggio su Prato. La cavalcata trionfale del Russi parte dalla difesa. Paciaroni è il portiere meno battuto della A2

Approfondimenti su Futsal Russi

Nella partita di Futsal A2, l’Imolese ha subito una pesante sconfitta a Prato, con un punteggio di 6-1.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Futsal Russi

Futsal - I Falchetti hanno 11 punti di vantaggio su Prato. La cavalcata trionfale del Russi parte dalla difesa. Paciaroni è il portiere meno battuto della A2Manca la matematica per festeggiare la promozione in A2 Elite, ma ormai il primo posto del Futsal Russi sembra ... sport.quotidiano.net

Diretta Match in trasferta 2°Tempo! Polisp. Giovine Ascea - Futsal Koiné - facebook.com facebook