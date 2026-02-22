Futsal esordio in C1 per Simona Garufo come cronometrista

Simona Garufo ha iniziato a lavorare come cronometrista durante la partita di futsal tra Akragas e San Vito Lo Capo, valida per la ottava giornata del girone A di Serie C1. La sua presenza sul campo ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, poiché si tratta di un debutto in un ruolo nuovo. Garufo ha controllato il tempo di gioco e le sostituzioni, contribuendo a mantenere il ritmo della partita. La sua performance ha catturato l’interesse di chi segue il torneo.

L'arbitro Simona Garufo ha esordito come cronometrista nella gara di futsal di Serie C1 tra Akragas e San Vito Lo Capo, valida per l'ottava giornata del girone A. La designazione, ufficializzata dall'Aia di Agrigento, segna il debutto nella categoria per la giovane arbitro, che entra così a far parte del gruppo dei cronometristi impegnati nei campionati regionali di calcio a 5.