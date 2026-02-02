Derby dalle mille emozioni in Serie C1 tra Pioppo Futsal e Atletico Monreale si riconferma la parità

Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo si è giocato il derby di ritorno tra Pioppo Futsal e Atletico Monreale. La partita è stata intensa fino all’ultimo minuto, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo. Alla fine, il risultato è rimasto in parità, confermando ancora una volta la grande equilibrio tra le due formazioni. Un match che ha fatto sognare i tifosi di entrambe le parti.

Match che ha regalato un pomeriggio di sano sport a tutti i presenti al Pala Don Bosco. Mercoledì invece torna l'under 19 in trasferta contro il Merlo C5 Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo è andato in scena il derby di ritorno tra Pioppo Futsal ed Atletico Monreale, un match ricco di emozioni e che ha regalato un pomeriggio di sano sport a tutti i presenti. Ingresso in campo con i giovanissimi della Pioppo Futsal Academy ad accompagnare i loro beniamini in un Pala Don Bosco vestito a festa per il derby di ritorno: bandiere e cori ad incitare la squadra gialloverde. Il match inizia subito con la squadra di mister Basile più propositiva e riesce a passare in vantaggio grazie alla rete di Lo Giudice, ex del match, che sorprende Virruso dopo 2 minuti di gioco effettivo.

