Calcio a cinque - Serie C1 Futsal in finalissima di Coppa Italia Battuta la Vigor Fucecchio ai rigori

La Futsal Lucchese si è qualificata per la finalissima di Coppa Italia di calcio a cinque, battendo ai rigori la Vigor Fucecchio dopo un pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. La partita, valida per la serie C1, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, conclusosi con il successo ai rigori per i lucchesi.

Vigor Fucecchio 2 Futsal Lucchese 2 (3-5 dcr) VIGOR FUCECCHIO: Campinotti, Cerchiari, Minneci, Cripezzi, D'Alcamo, L. Magini, G. Magini, Zito, Frediani, Qevani, Moscatelli, Bertocci. All.: Perretta. LUCCHESE: Ait Laamiri, Dovichi, Unti, Eramnazi, Catania, Izouhar, Santelli, Byaze, Ben Feddoul, Stefanini, Rovella, El Bassraoui. All.: Garzelli. Reti: Frediani, Rovella, Santelli, Qevani. PRATO - Il Futsal Lucchese conquista per la prima volta nella sua storia la finale regionale della Coppa Italia. Battuta ai rigori la Vigor Fucecchio in semifinale, al termine di una partita tiratissima. Al 15' arriva il vantaggio del Fucecchio: schema su calcio d'angolo per Frediani che fa partire un tiro potente che si spegne sotto l'incrocio dei pali.

