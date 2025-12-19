Furto di salumi a Fidenza | 39enne arrestato dopo la fuga e il pedinamento

A Fidenza, un tentativo di furto di salumi si è trasformato in un inseguimento. Una commessa, insospettita da alcuni comportamenti, ha dato l’allarme, portando all’arresto di un 39enne dopo un breve inseguimento e un pedinamento. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, segnando un episodio che evidenzia l’attenzione alla sicurezza nei punti vendita locali.

Tutto è iniziato nella tarda mattinata del 17 dicembre, quando una commessa di un supermercato di Fidenza ha notato un comportamento sospetto tra i clienti. Un uomo stava prelevando diversi salumi dal banco gastronomia, nascondendoli all'interno del proprio zaino. Pur pagando alcuni prodotti di.

