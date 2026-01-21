Aci Trezza le onde alte e il vento intenso hanno travolto strade e attività commerciali

Aci Trezza ha affrontato condizioni meteorologiche avverse con onde alte e vento intenso, che hanno causato danni a strade e attività commerciali. Il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra, ha riferito che nel corso della serata sono state soccorse alcune persone rimaste intrappolate in via Livorno, riuscendo a garantirne la sicurezza.

Ricognizione dei danni e gestione delle criticità più urgenti. Oggi Aci Trezza si sveglia devastata dopo il ciclone Harry. L'amministrazione comunale ha già annunciato l’attivazione delle procedure per richiedere il supporto della Protezione Civile regionale. Il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra: "È il momento di rimboccarci le maniche e intervenire" Il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra: “Nella serata di ieri siamo intervenuti per soccorrere alcune persone rimaste intrappolate in via Livorno, riuscendo a metterle in salvo. Abbiamo, inoltre, accolto presso un B&B una famiglia di via degli Oleandri, la cui abitazione è stata invasa dal mare.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Super mareggiata ad Aci Castello, le onde alte 8 metri fanno paura: il video nella notteNella notte, Aci Castello ha registrato una forte mareggiata con onde che hanno raggiunto gli otto metri di altezza, generando preoccupazione tra la popolazione.

Mare in tempesta e vento fortissimo su Marina di Pisa. Onde alte fino a 5 metriNelle ultime ore, il mare di Marina di Pisa si presenta agitato, con onde che raggiungono i 5 metri di altezza a causa di un forte vento.

Video | Paura ad Aci Trezza, l'acqua invade le strade: il sindaco chiude il lungomare

Aci Trezza, Catania. Onde altre fino a 5 metri... ha fatto danni questo ciclone dalle vostre partiSecondo voi c'è stata una giusta informazione facebook