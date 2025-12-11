Spaccio di cocaina tra Abruzzo e Marche 5 uomini arrestati e un ricercato | sequestrati più di chili di sostanza

Nell'ambito di un’operazione antimafia, i carabinieri di Alba Adriatica hanno arrestato cinque uomini e ricercato un sospettato, sequestrando oltre un chilo di cocaina tra Abruzzo e Marche. L’intervento, sostenuto da unità cinofile, elicotteri e forze speciali, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare il 11 dicembre.

I carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, supportati dal nucleo cinofili di Chieti, dal 5° nucleo elicotteri di Pescara e da una squadra intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia, hanno eseguito, nella mattinata di giovedì 11 dicembre, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

