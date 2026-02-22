Fuggito il gufo con gli occhiali | appello per ritrovarlo

Un gufo dal volto insolito, noto come “il gufo con occhiali”, è scappato dalla voliera a Sestri Levante dopo aver rapidamente aperto il cancello. La fuga ha attirato l’attenzione di molti passanti e appassionati di fauna, che cercano di ritrovarlo prima che si allontani troppo. La sua presenza nel quartiere ha creato scompiglio tra gli abitanti, che ora sperano in un lieto ritrovamento. La ricerca continua con l’aiuto di volontari e cittadini.

Un gufo dal particolare aspetto, soprannominato "il gufo con occhiali", è fuggito dalla propria voliera a Sestri Levante alcuni giorni fa, suscitando preoccupazione tra gli amanti degli animali e i residenti. I proprietari hanno diffuso l'avviso tramite un post su Facebook, specificando che il gufo porta un anello alla zampa e chiedendo a chiunque lo avvisti di informare la Guardia Forestale, già allertata. Il post ha raccolto numerosi commenti da parte della comunità online, con segnalazioni di avvistamenti e richieste di informazioni. Tra i messaggi, un utente del gruppo "Conoscere gli uccelli" ha scritto: "Avvistato da una mia amica a Sestri Levante.