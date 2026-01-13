Giuseppe è scomparso | aiutateci a ritrovarlo | l' appello via social

Giuseppe Adinolfi, 38 anni di Salerno, è scomparso. Da questa mattina non si hanno sue notizie e il cellulare risulta spento. Se avete informazioni utili, vi chiediamo di contattare le autorità. La collaborazione di tutti è fondamentale per ritrovarlo in sicurezza.

