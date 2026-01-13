Parte da Sanremo con il treno e scompare appello della figlia per ritrovarlo

Un appello è stato lanciato dalla figlia di Maurizio, 52 anni, scomparso il 3 gennaio dalla provincia di Imperia. Partito da Sanremo in treno, dell’uomo si sono perse le tracce. La famiglia chiede aiuto per ritrovarlo e fare chiarezza sulle circostanze della sua scomparsa.

'Aiutateci a ritrovare Maurizio': appello per il 52enne, che il 3 gennaio si è allontanato in circostanze allarmanti dalla provincia di Imperia. Potrebbe aver preso un treno per Lecce. Della vicenda si sta interessando anche la trasmissione 'Chi l'ha visto?'.Maurizio, 52 anni, vive a Sanremo.

