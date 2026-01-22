Ciclone Harry Schifani annuncia un sopralluogo a Messina e provincia

Il presidente della Regione Renato Schifani ha annunciato un sopralluogo nelle aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry. La visita, programmata per domani e dopodomani, mira a valutare i danni e coordinare le eventuali misure di supporto alle comunità interessate. L’iniziativa si inserisce nelle attività di monitoraggio e gestione delle conseguenze del maltempo che ha interessato la zona.

Il presidente della Regione Renato Schifani ha programmato per domani e dopodomani la visita nelle zone di Messina e Catania danneggiate dal ciclone Harry, come annunciato durante il punto stampa di oggi a Palazzo d'Orléans. Il presidente sarà accompagnato dal capo della Protezione civile.

