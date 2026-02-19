Ciclone Harry Schifani torna a Santa Teresa e Messina tra cantieri e vertice con i sindaci

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni nella provincia di Messina, spingendo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a tornare a Santa Teresa di Riva e Messina. Domani, venerdì 20 febbraio, Schifani visiterà i cantieri aperti per riparare le infrastrutture e incontrerà i sindaci locali. La sua visita si concentra sulle operazioni di messa in sicurezza e sui lavori in corso nelle zone più colpite. La presenza del presidente mira a monitorare direttamente gli interventi e coordinare le prossime azioni.

Il presidente della Regione seguirà l'avvio dei lavori sul litorale jonico e incontrerà in prefettura a Messina i primi cittadini per aggiornamenti sull'emergenza e coordinamento degli interventi Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sarà domani, venerdì 20 febbraio, in provincia di Messina per seguire da vicino gli interventi post-ciclone Harry. Alle 10 è previsto l'avvio dei lavori di protezione del litorale jonico a Santa Teresa di Riva, con la consegna dei cantieri gestiti dalla Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dallo stesso governatore.